Alok se defende após ser processado por compositor: 'Não tive culpa'

Após a notícia de que Alok foi processado por um compositor por uso indevido da música 'The Book Is On The Table', o DJ veio a público falar sobre a acusação. Alok disse que teve interesse em fazer uma versão do hit e entrou em contato com Jord e o DJ MP4. Segundo o artista brasileiro, ao assinar contrato, o DJ MP4 se apresentou como único autor da gravação. "Não tivemos culpa", declarou Alok. Lembrando que a acusação veio do compositor Júlio Cesar da Silva.