Altura da filha de Grazi Massafera chama atenção em flagra no shopping

Ela cresceu! Durante passeio em shopping do Rio de Janeiro, Grazi Massafera e a filha, Sofia Massafera foram clicadas e chamaram atenção. Quem roubou a cena mesmo foi a adolescente, de 12 anos, que já ultrapassou a altura da mãe e mede 1,73 metros. Sofia é fruto do relacionamento de Grazi com Cauã Reymond. Veja o registro!



