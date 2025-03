Amaral revela história dramática com o pai alcoólatra: 'Bebia muito e dormia na rua'

Durante entrevista exclusiva ao jornalista Cosme Rímoli, Amaral revelou a história dramática que viveu com o pai, que era alcoólatra. O ex-jogador e a mãe moraram em um porão, longe do familiar, e chegaram a passar fome. “Meu pai às vezes [ficava] cheio de mosquito, cheirando mal”, relembrou Amaral. "Meu pai tinha umas fases que bebia muito e dormia dois, três dias na rua", completou. No podcast, o ex-atleta ainda falou sobre o dia em que precisou preparar o corpo do próprio pai na funerária em que trabalhava. Assista!