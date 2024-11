Ana Paula Minerato é detonada após vazamento de áudio racista

Um áudio vazado de Ana Paula Minerato gerou uma onda de indignação devido ao cunho racista das falas dela. Na época da gravação, a influenciadora namorava o rapper KT Gomez e teve uma crise de ciúmes após descobrir que ele havia hospedado a cantora Ananda, do Melanina Carioca, na casa dele. “Você gosta de cabelo duro, KT? Você gosta de neguinha?”, atacou ela. Diante do vazamento, Ana Paula foi demitida de uma emissora e perdeu o posto de musa de uma escola de samba. A irmã da famosa, bem como Ananda, se pronunciaram nas redes. Já o cantor conversou com A Hora da Venenosa e garantiu ser “totalmente contra o racismo”. Confira.