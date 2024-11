Ana Paula Minerato é processada pela Secretaria da Justiça após vazamento de áudios racistas

Os ataques racistas de Ana Paula Minerato à cantora Ananda ganharam um novo episódio. Após ser demitida da uma emissora e perder o posto de musa em uma escola de samba, a influenciadora foi processada pela Secretaria da Justiça e Cidadania de São Paulo, que investigará o caso. Diante da comoção, Ana Paula veio a público, em lágrimas, pedir desculpas pelo que disse e deu detalhes do que ela disse ser um “relacionamento tóxico” com KT Gomez. “Estou muito mal. Sei que foi algo horrível”, afirmou. “Ele fazia com que eu falasse e eu falei coisas terríveis”. O rapper também se manifestou sobre o vazamento, bem como a mãe da famosa. Confira todos os detalhes.