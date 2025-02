Ana Paula Minerato processa ex-namorado após vazamento de áudios e pede R$ 52 mil

Após ter áudios vazados e ser denunciada por injúria racial, Ana Paula Minerato está processando o ex-namorado, o rapper Erison Gomes, e pedindo indenização de R$ 52 mil. A ex-musa de escola de samba e modelo alega que teve a privacidade violada por ele, já que as gravações estavam em uma conversa dos dois. Lembrando que Ana Paula foi criticada e perdeu o posto na Gaviões da Fiel após falar sobre o cabelo da cantora Ananda, do grupo Melanina Carioca. A denúncia de injúria racial foi arquivada em São Paulo, mas continua aberta no Rio de Janeiro.