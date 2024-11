Antipático? Leonardo DiCaprio desaponta fãs ao ignorar homenagens em saguão de hotel

Os fãs de Leonardo DiCaprio que acamparam no saguão de um hotel só para vê-lo não conseguiram sequer um ‘tchauzinho’ do ator. Apesar de ser homenageado com cantorias e palmas, o astro de Hollywood passou direto pelas pessoas e fingiu estar em uma ligação telefônica. “Hoje ele vai ganhar o troféu antipatia”, alfinetou Fabíola Reipert. “Achei ele bem nojento”. Confira como foi esse momento!