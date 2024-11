Apagão em SP: Ronnie Von e MC Daniel relatam prejuízos por falta de luz

O mais recente apagão em São Paulo tem indignado centenas de moradores que estão há dias sem luz. Nessa lista, estão famosos como Ronnie Von e MC Daniel, que usaram as redes sociais para manifestar a indignação com a situação. O apresentador contou que chegou a comprar gelo para salvar o que tinha na geladeira e a tomar outras medidas, todas sem efeito. “Nos meus 80 anos de idade nunca vi algo parecido”, criticou. O funkeiro também precisou jogar fora os alimentos refrigerados, mas decidiu pegar um gerador emprestado com um amigo devido à preocupação com os peixes de seu aquário.