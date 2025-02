Após 'coração partido', Maraisa tranquiliza seguidores e diz que fez apenas exames de rotina Cantora aproveitou o término com Fernando Mocó para brincar que foi parar no hospital por causa do ex

Fabíola Reipert|Do R7 26/02/2025 - 17h03 (Atualizado em 26/02/2025 - 17h02 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share