Após pedir Pix para seguidores, filho de Mário Gomes aparece com carro de luxo

O filho de Mário Gomes deu o que falar nas redes após aparecer dirigindo uma Porsche. O motivo é que, pouco tempo atrás, João levantou uma campanha em que pedia Pix aos seguidores para ajudar o pai – despejado da casa no Rio de Janeiro por não pagar IPTU e condenado a pagar uma dívida trabalhista. Com exclusividade, João revelou o que fazia com o carro de luxo e destacou: “Vocês acham mesmo que eu ia dirigir uma Porsche com meu pai pedindo Pix?”. Entenda!