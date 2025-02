Após ser chamado de feio, MC Daniel se veste de 'Máskara' para assistir ao parto do filho

MC Daniel mostrou que chegou ao hospital vestido de ‘O Máskara’ para assistir ao parto do filho que terá com a influenciadora digital Lorena Maria. Em vídeo nas redes sociais, o funkeiro caminha ao lado da companheira rumo à maternidade. Daniel teria tomado a decisão depois que o áudio de uma enfermeira do hospital vazou o chamando de “feio” e o comparando ao personagem.