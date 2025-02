Após show surpresa na Índia, Ed Sheeran tem microfone tirado da mão e quase é preso

Ed Sheeran decidiu dar uma ‘palhinha’ no meio da rua na Índia, mas acabou surpreendido pela polícia. As autoridades alegaram que o artista não tinha autorização para cantar, tiraram o microfone da mão dele e quase o levaram preso. Em vídeo, Ed Sheeran aparece interpretando ‘Shape Of You’, um de seus sucessos, quando os policiais chegam. Veja!