Após 'Wicked', Ariana Grande vira alvo de críticas por surgir com corpo mais magro

Ariana Grande vem recebendo críticas na internet após surgir mais magra, inclusive durante a gravação do filme 'Wicked'. Na imprensa internacional, o peso da cantora já foi associado à dieta vegana que ela supostamente segue. Ariana veio a público pedir para que as pessoas não digam coisas tão negativas. Em entrevista, ela se emocionou ao falar sobre a pressão que as mulheres sofrem para se manterem dentro do "padrão". Saiba mais com a correspondente Tina Roma!