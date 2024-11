Arlete Salles encanta os fãs ao aparecer com bisneto no colo

Alerta de fofura! A atriz Arlete Salles encantou as redes ao postar uma foto segurando no colo o bisneto João Francisco, de apenas cinco meses de idade. Na legenda, ela afirma que os dois estão em uma “suposta e animada conversa”. A artista tem dois filhos com o ator Lúcio Mauro, além de dois netos e do mais recente integrante da família, que gerou uma onda de comentários positivos.