Azedou de vez! Entenda por que o filho de David Beckham não foi à festa de aniversário do pai

Em meio a uma briga familiar, parece que a coisa "azedou" de vez! O filho mais velho de David Beckham, Brooklyn, não ia comparecer à festa de aniversário do pai, mas, depois, decidiu dar uma chance e viajou com a esposa para o local da celebração. Acontece que o jovem queria se encontrar com David antes para colocar tudo em "pratos limpos", mas o ex-jogador teria recusado. Foi aí que os dois faltaram à festa! Por trás da briga, está a desaprovação de Victoria Beckham, que não gosta da nora, e outro conflito com o irmão de Brooklyn. Saiba mais detalhes!



