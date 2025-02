Bandeira de paz? Esposa de Zezé Di Camargo diz que vai convidar filhos do cantor para festa de Clara

Fizeram as pazes? Nas redes sociais, um seguidor de Graciele Lacerda a questionou se os outros filhos de Zezé Di Camargo serão convidados para o primeiro ‘mesversário’ de Clara, a caçula do cantor. A festa acontecerá no dia 25 de janeiro. "É claro que vou chamar, as crianças também, se puderem vir", garantiu a influenciadora digital. Lembrando que, entre 2023 e 2024, Graciele viveu em pé de guerra com Igor Camargo e a esposa, Amabylle Eiroa, após a polêmica de que teria criado um perfil falso para fazer ataques nas redes sociais.