Bebê a caminho! Lexa pega fãs de surpresa ao anunciar que está grávida Cantora terá seu primeiro filho com Ricardo Vianna, com quem noivou no começo do mês

Fabíola Reipert|Do R7 31/10/2024 - 16h23 (Atualizado em 31/10/2024 - 16h23 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share