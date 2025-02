Bia Miranda fala sobre briga com mulher em saída de balada: ‘Não abaixo a cabeça para ninguém’

Grávida do segundo filho, Bia Miranda se envolveu em briga com pancadaria na saída de uma balada no Rio de Janeiro. Segundo a ex-peoa de A Fazenda, ela viu mulheres encostadas em seu carro quando saiu da boate. “Dei chute na cara dela com a minha bota, dei soco, puxei cabelo. Não abaixo a cabeça para ninguém”, disparou Bia. A neta de Gretchen ainda disse que a mulher quebrou o seu colar de R$ 150 mil. Já a envolvida na briga, Milena, denunciou a agressão à polícia e se defendeu: “Foi uma covardia, todo mundo do grupo dela [Bia Miranda] me bateu. Eu jamais iria para cima dela sabendo que está grávida”, afirmou.