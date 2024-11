Bomba! Viúva de Luiz Schiavon contesta que Paulo Ricardo tenha buscado o perdão do tecladista

Marisa Schiavon, viúva de Luiz Schiavon, contestou a fala de Paulo Ricardo sobre a tentativa de fazer as pazes com o tecladista. Em carta enviada para A Hora da Venenosa, ela afirma que o cantor nunca buscou visitar o ex-colega no hospital, conforme ele declarou recentemente. “É absolutamente falso que [Luiz] tenha recusado qualquer encontro, uma vez que Paulo nunca tentou um contato”, destacou. A viúva ainda pontua que todas as brigas envolvendo os dois foram decorrentes de “decisões unilaterais” do vocalista da ex-banda RPM e acusa o artista de tentar ‘passar o chapéu’ nos demais membros do grupo.