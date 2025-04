Mesmo com fim da banda, golpistas tentam aplicar golpe de ingressos para show do One Direction

Um novo golpe "na praça" envolve falsos ingressos para shows do One Direction no Brasil. A banda se desfez em 2016, mas continua sendo alvo dos criminosos que querem ganhar dinheiro nas redes sociais. As fãs perceberam a fraude, tiraram prints de conversas com os golpistas e publicaram na internet. É claro que até piada virou!



