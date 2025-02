Caio Blat é visto aos beijos com 'loira misteriosa' após fim do casamento com Luisa Arraes Ator ficou solteiro há quatro meses e andou de mãos dadas com o novo affair

Fabíola Reipert|Do R7 13/02/2025 - 17h20 (Atualizado em 13/02/2025 - 17h20 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share