Cantor interrompe show para ajudar a esposa que entrou em trabalho de parto

Quando subiu ao palco para se apresentar ao público de Mississipi, nos Estados Unidos, o cantor Brantley Gilbert sequer imaginava que se tornaria pai naquela noite. Conforme as informações apuradas pela nossa correspondente, Tina Roma, o astro do rock recebeu a informação, no meio do show, de que sua esposa havia entrado em trabalho de parto no ônibus da turnê. Ele não pensou duas vezes em interromper a canção e correu para ajudar a companheira. Assim que teve certeza de que ela e o filho estavam bem, retornou ao palco para contar a novidade aos fãs.