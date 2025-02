Cantora Ananda pede desarquivamento de denúncia de injúria racial contra Ana Paula Minerato

Ananda, do grupo Melanina Carioca, pediu o desarquivamento da denúncia de injúria racial contra Ana Paula Minerato após decisão do Ministério Público. As Justiça decidiu encerrar o caso na semana passada por falta de provas. Lembrando que a modelo teve áudios vazados em que faz xingamentos e fala sobre o cabelo de Ananda. Após a repercussão, Ana Paula perdeu o emprego em uma rádio e o posto de musa da Gaviões da Fiel.