Casamento de quase 30 anos de Hugh Jackman teria acabado após traição com atriz de musical

Um dos casamentos mais duradouros de Hollywood acabou em setembro de 2023 e continua dando o que falar: Hugh Jackman teria traído a ex-esposa, Deborra-Lee Furness, com a atriz Sutton Foster. Famoso por dar vida ao Wolverine, ele contracenou com Sutton em um musical da Broadway em 2022 e já teria se dado bem com ela logo de cara. No palco de ‘The Music Man’, os personagens dos dois dançavam e faziam par romântico. Ainda que casados, Jackman e Sutton teriam se apaixonado durante o projeto. O artista, inclusive, foi visto frequentando o apartamento de Sutton por várias vezes. Recentemente, Deborra-Lee Furness curtiu um vídeo de uma blogueira americana que dizia que o ator fugia com a amante. “Especialistas em celebridades garantem que eles estão apaixonados, mas a reputação dos dois está em jogo”, contou Tina Roma.