Caso Liam Payne: três pessoas são presas, acusadas de envolvimento na morte do cantor

Três pessoas foram presas, acusadas de envolvimento na morte de Liam Payne. Entre elas, está o amigo do cantor, que o teria abandonado em momento crítico e não atendido às ligações do hotel, mesmo sendo um dos contatos de emergência do artista. Um funcionário do hotel e um suposto traficante também foram detidos e podem pegar até 15 anos de prisão, caso condenados. Assista à reportagem com mais detalhes do que aconteceu na noite da morte do ex-One Direction.