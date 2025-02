Chris Brown pede indenização de R$ 3 bilhões por documentário que detalha agressões contra mulheres

Apesar do sucesso na música, Chris Brown acumula acusações de agressão e ameaças a mulheres. Uma ex-noiva, Rihanna e até Liziane Gutierrez, ex-peoa de A Fazenda, já vieram a público denunciar o cantor. Após o lançamento de documentário que detalha os casos, em outubro de 2024, Chris Brown entrou com pedido de indenização de R$ 3 bilhões para reparar a “destruição de sua imagem” que a produção teria causado. O cantor defendeu que as alegações são falsas e prometeu que doará parte do valor para organizações que apoiam vítimas de abuso sexual.