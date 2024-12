Consciência pesada? Ivete Sangalo envia flores e troféu para Ludmilla após polêmica em premiação

Ivete Sangalo parece ter ficado com a consciência pesada ao se esquecer de incluir o nome de Ludmilla nos agradecimentos durante uma premiação. As duas gravaram juntas a música Macetando, que ganhou na categoria Axé & Pagodão do Ano e, após ser criticada por não lembrar da parceira, Veveta veio a público e pediu diversas desculpas. Embora os internautas tivessem dado o assunto como resolvido, a cantora decidiu fazer um novo agrado à cantora e enviou flores, junto com o troféu, para a casa dela. “Está pedindo desculpas até demais”, alfinetou Fabíola Reipert. Confira!