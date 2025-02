Daniel Alves e Joana Sanz estariam enfrentando crise no casamento

O maior bafafá do momento na Espanha! O casamento de Daniel Alves com Joana Sanz estaria em crise. O ex-jogador está liberdade provisória desde março de 2024, depois de cumprir parte da pena do crime de estupro contra uma mulher em uma boate de Barcelona, e não pode deixar o país enquanto aguarda decisão de recurso. “Parece que as coisas [entre eles] pioraram, segundo a imprensa espanhola”, informou Fabíola Reipert. A última aparição pública do casal foi em outubro do ano passado.