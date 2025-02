Danni Suzuki revela que levou tapa na cara de diretor nos bastidores da série 'Sandy e Junior'

As revelações de Danni Suzuki não param! Ainda no podcast recente que participou, a atriz falou sobre o tapa na cara que levou do diretor Carlos Manga nos bastidores da série 'Sandy e Junior'. Na produção, Danni interpretava uma ninja, que dava aulas de luta para Junior. Segundo ela, Manga queria testar o seu reflexo e ainda reclamou da demora da atriz para reagir. "Eu fiquei em choque na hora, o elenco todo ficou. Minha cara estava pegando fogo", relembrou.