Depois de Mavie, Neymar e Bruna Biancardi vão chamar segunda filha de Mel

Preferência pela letra 'M'? Parece que temos! Depois de alguns meses do anúncio da segunda gravidez de Bruna Biancardi, enfim, o nome da bebê foi confirmado: a ‘irmãzinha’ de Mavie se chamará Mel. O anúncio foi discreto e feito em forma de assinatura do texto de Bruna ao jogador pelo aniversário dele, comemorado nesta quarta (5). Na publicação, a influenciadora digital ainda falou sobre os ‘altos e baixos’ que eles já enfrentaram no relacionamento, marcado por traições e términos. Lembrando que, com Mel, Neymar tem quatro filhos confirmados.