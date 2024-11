Despedida de milhões! Bruno Mars encerra turnê no Brasil com ida ao boteco e voltinha de moto “Ganhei na loteria”, celebrou o dono do bar que recebeu o cantor de surpresa

06/11/2024 - 16h50

