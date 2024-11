Dinei se livra de dívida de pensão milionária após decisão da Justiça

Com uma filha de 30 anos, Dinei acumulou uma dívida de R$ 910 mil de pensão alimentícia. O ex-jogador teve um relacionamento de uma noite com a mãe da mulher durante uma viagem a Minas Gerais, e os dois nunca conseguiram ter uma relação de proximidade. Depois de anos se arrastando na Justiça, agora, o artista conseguiu um habeas corpus no caso e não será preso, nem precisará pagar o débito. As autoridades entenderam que, com 30 anos, a mulher já consegue se sustentar. Além disso, Dinei acaba de ganhar uma ação contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e vai receber uma fortuna, que poderia ter sido penhorada para pagar a pensão.