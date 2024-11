Ed Motta pede desculpa e volta atrás após demitir funcionário durante show no RJ

Após a polêmica que Ed Motta causou, a equipe do cantor fez um comunicado oficial nas redes sociais para pedir desculpas. Isso porque, durante show recente em Petrópolis (RJ), Ed Motta se irritou com um de seus ‘roadies’, brigou com ele na frente da plateia e o demitiu. “Você está fora, sai de perto de mim”, disparou o cantor para o funcionário na ocasião. Em nota, o artista diz que já conversou com o profissional e ele continuará em sua equipe. Entenda!