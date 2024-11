Em ruínas, mansão em que Hebe Camargo morou vira alvo de briga entre irmãos

O enteado de Hebe Carmago, Lélio Ravagnani Filho, processou a irmã sob a justificativa de que ela teria permitido, propositalmente, a destruição da mansão onde a apresentadora morou com o pai deles por 21 anos. A casa, situada no bairro do Morumbi, em São Paulo, aparece em ruínas, com espaços completamente deteriorados. Segundo Lélio, a irmã morou por 15 anos no local e teria o abandonado à própria sorte para ‘se vingar’ de um outro processo, em que ele cobra pagamentos de aluguel da mansão. Ela, por sua vez, afirma que a situação deve-se a uma tempestade. Assista!