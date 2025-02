Entenda por que Nego do Borel teve ganhos com vídeos na internet penhorados pela Justiça

Nego do Borel perdeu processo e foi condenado a pagar indenização de quase R$ 40 mil por zombar de motorista de aplicativo em vídeo nas redes sociais. Agora, por não dar a quantia à vítima, a Justiça penhorou os ganhos do cantor com canais de vídeos na internet. "O que tem lá [nas contas] vai ficar bloqueado", explicou Fabíola Reipert.