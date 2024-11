Esposa de Arlindo Cruz diz que está ‘arrasada’ após suspeita de fraude em assinatura de documento

Nesta segunda-feira (21), veio à tona um documento assinado em cartório por Arlindo Cruz passando os poderes dele para a esposa, Babi Cruz, e para o filho Arlindinho. Na data da assinatura, em 6 de abril de 2017, o cantor estava em coma após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC). Desde então, Arlindo vive com as sequelas e recebe cuidados em casa. As informações são da jornalista Fábia Oliveira. Com essa procuração, os dois familiares teriam livre direito aos bens e ao dinheiro do artista. Para A Hora da Venenosa, Babi desabafou sobre o documento. “Se não eu, e meu filho de 33 anos, quem seria a pessoa nesse mundo indicada para representar o Arlindo? Eu não caí de paraquedas na vida dele ontem ou anteontem, eu tinha 15 anos quando conheci o meu marido”, disparou a esposa do cantor. “Estou muito arrasada e chateada com isso. Eu não construí o Arlindo, porque o talento ele trouxe na veia, [mas] construí o artista”, continuou.