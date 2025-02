Esposa de Kauan, da dupla com Matheus, detona cabelo do marido após mudança em casa: 'É o Chucky’

Gente como a gente? Kauan, da dupla com Matheus, não quis ir ao cabeleireiro e decidiu cortar e descolorir os fios em casa com a ajuda dos amigos e da esposa, Sarah Biancolini. A ideia era deixar o sertanejo loiro, mas as madeixas ficaram laranjas. A influenciadora digital mostrou o processo nas redes sociais e, depois do resultado, detonou o cabelo do marido. “É o Chucky”, brincou Sarah. Veja como ficou!