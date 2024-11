Ex-ator mirim é assassinado dentro de carro com ao menos 12 tiros

O ex-ator mirim João Rebello foi assassinado dentro de um carro alvejado com mais de 20 tiros. Ao menos 12 acertaram o artista, que estava em Trancoso, na Bahia. Atualmente com 45 anos de idade, João fez sucesso na infância ao participar de diversas novelas. Posteriormente, ele apostou na carreira de DJ. A polícia segue procurando os criminosos e investigando as motivações da morte, mas a família acredita em uma confusão de identidades, devido à semelhança entre o veículo do ex-ator com o de outra pessoa.