Ex de Demi Lovato, lutador Guilherme ‘Bomba’ é encontrado morto nos EUA

O lutador Guilherme Gomes Vasconcelos, conhecido como Guilherme ‘Bomba’, foi encontrado morto na casa onde morava em Chicago, nos Estados Unidos. O brasileiro acumulou vários recordes no MMA e chegou a namorar por quatro meses com a cantora Demi Lovato. Direto do país, a correspondente Tina Roma trouxe mais informações. Menos de 24 horas antes do anúncio da morte, Guilherme publicou uma foto da frente de um estúdio de jiu-jítsu nas redes sociais. Agora, a polícia americana investiga o caso, e o laudo sobre a morte deve sair em até oito semanas. Enquanto isso, a família prepara os trâmites para realizar funeral em Belo Horizonte (MG).