Ex-fã de Leonardo quer indenização de R$ 560 mil após apanhar em show a mando do cantor

Um ex-fã decidiu processar Leonardo após o cantor incitar a agressão contra ele. O vaqueiro Marcelo, que foi à Justiça, curtia o show do sertanejo quando outro homem mexeu com a mulher dele. A situação se transformou em uma confusão que, ao chegar aos ouvidos de Leonardo, ficou ainda pior. “Ô grandão de chapéu, dá um tapa na orelha dele”, disse o artista a uma terceira pessoa. Marcelo, então, levou um soco e agora pede indenização de R$ 560 mil do cantor. Assista!