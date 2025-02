Ex-sócio de Pelé diz que patrimônio do Rei do futebol foi 'destruído' antes do jogador morrer

Hélio Viana, ex-sócio de Pelé, afirmou que parte do patrimônio do Rei do futebol sumiu depois que ele deixou de dividir as contas com o jogador. "As pessoas que ficaram perto dele destruíram a empresa, gastaram todo o dinheiro", revelou Hélio. O ex-sócio de Pelé ainda declarou que o faturamento anual era de R$ 60 milhões, e a marca teria sido vendida por um valor bem abaixo do esperado. "Ele não morreu em uma situação ruim, mas poderia ter sido bem melhor", completou Hélio.