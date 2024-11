Fã é barrada em show de Leonardo em SP ao tentar entrar com cão de assistência

O que era para ser a realização de um sonho se transformou em indignação. Letícia Alves estava pronta para assistir a um show de Leonardo em Valinhos, no interior de São Paulo, quando foi barrada pelos responsáveis pela casa em que ele se apresentaria. O motivo é o acompanhante da jovem, um cão de assistência cuja presença é necessária aonde quer que ela vá. Embora tenha levado todos os laudos e documentos, Letícia afirma ao blog de Fabíola Reipert que mal conseguiu falar com o diretor do espaço. “Muito grosseiro, veio gritando comigo”, disse. A veterinária chegou a ligar para a polícia, mas não obteve resultado. Entenda.