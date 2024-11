Fã processa Alcione por cancelar show e cobra R$ 10 mil de indenização

Um fã entrou com um processo contra Alcione após a cantora cancelar um show no Rio de Janeiro. Robert Charles gastou R$ 175 na compra de cinco ingressos, sendo um deles destinado à noiva, com quem celebraria o aniversário da união. Em entrevista para A Hora da Venenosa, ele afirma que sequer foi comunicado da mudança e agora pede a devolução do valor, acrescida de R$ 10 mil em indenização por danos morais. Entenda!