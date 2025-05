Fã processa Ronaldinho Gaúcho após se decepcionar com o desempenho do jogador

Um advogado está processando Ronaldinho Gaúcho por se sentir enganado durante um jogo no Pacaembu, em São Paulo, em dezembro de 2024. Segundo ele, o ingresso custou R$ 4 mil e incluía uma foto com o jogador, que não foi tirada. As informações são do Rogério Gentile. Além disso, o advogado diz que Ronaldinho não jogou bem e parecia ter "saído de uma balada". A empresa responsável pela organização do evento também está sendo processada. Até o momento, Ronaldinho não se manifestou sobre o caso.



