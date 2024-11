Fantasma ou fã? Luan Santana relembra susto ao sentir uma mão em seu ombro em van escura

Luan Santana contou, em entrevista para um podcast, uma história de arrepiar! O cantor relembrou a noite em que, após sair de um avião, pegou uma van que o levaria até seu próximo show. O percurso demoraria cerca de duas horas e no carro estava apenas ele, o motorista e o segurança. Sozinho no banco de trás, o sertanejo sentiu, de repente, uma mão em seu ombro. “Eu travei na hora”, relatou. Para a surpresa dele, tratava-se de uma fã, que conseguiu burlar os profissionais e se esconder no veículo. Confira como foi!