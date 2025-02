Felipe Dylon se arrisca no teatro e interpreta cachorro na peça ‘Os Saltimbancos’ Além da carreira na música, o dono do hit ‘Musa do Verão’ também está se aventurando como ator

Fabíola Reipert|Do R7 17/02/2025 - 17h28 (Atualizado em 17/02/2025 - 17h28 ) twitter

