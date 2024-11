Filho de Beto Barbosa acusa a madrasta de afastá-lo do pai: 'Contato é quase zero'

Beto Barbosa voltou ao noticiário após dar mais detalhes sobre o relacionamento com a esposa, de 27 anos, que se casou com ele quando tinha apenas 15. Agora, no entanto, quem está sob os holofotes é o filho do cantor, Felipe. O homem de 31 anos acusa a madrasta de ser a responsável por afastá-lo do pai e relembra que, antes da chegada dela à família, os dois eram praticamente melhores amigos. Ele ainda diz que, agora, o contato entre eles “é quase zero” e afirma que a mulher controla o celular do artista, a ponto de ele mal conseguir falar com os amigos. Entenda!