Filhos do cantor Chrystian, da dupla com Ralf, pedem fim do segredo de justiça em torno de herança

Bomba da Fabíola! Quatro meses após a morte do cantor Chrystian, da dupla com Ralf, uma briga se instalou pela herança milionária. Os quatro filhos do primeiro casamento do artista, Chrystian Jr, Yan, Yuri e Jimmy, estão em pé de guerra com a madrasta e viúva, Key Vieira, e já se mostraram insatisfeitos com o papel dela como inventariante. Segundo eles, não ficaram sabendo do valor exato do patrimônio do pai, nem tiveram acesso às contas bancárias de Chrystian. Os quatro ainda pedem o fim do segredo de justiça do inventário. Do outro lado, o advogado de Key defende que o sigilo seja mantido, já que um dos herdeiros e filho da viúva com o cantor ainda é menor de idade. Veja!