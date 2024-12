Gafe? Ivete Sangalo esquece de agradecer Ludmilla ao receber prêmio por música em conjunto

Ivete Sangalo entrou na mira dos internautas após receber um prêmio pela música Macetando e se esquecer de incluir Ludmilla nos agradecimentos. As duas gravaram juntas o hit e a situação fez com que os fãs questionassem se estaria tudo bem entre elas. Ao perceber o erro, Veveta disse “muito arrasada” por não ter citado a colega e aproveitou para fazer uma chamada de vídeo com a funkeira. Confira todos os detalhes!