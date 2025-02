Gravadora lança parceria de Marília Mendonça e Cristiano Araújo; ouça a música

Após o anúncio e repercussão dos fãs, enfim, está no ar a versão inédita da música 'De Quem É A Culpa?', com as vozes de Marília Mendonça e Cristiano Araújo. Em homenagem aos dez anos da morte do cantor, uma gravadora juntou as interpretações dos dois artistas, que eram amigos em vida e tinham gravado o hit separadamente. Ouça a música!